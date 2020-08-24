Экипаж Международной космической станции останется в российском сегменте МКС до решения проблемы утечки воздуха, — сообщил Интерфаксу глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. В Роскосмосе считают, что проблема, из-за которой падает давление на МКС, может находиться не на американском, а на российском сегменте. В госкорпорации считают преждевременным говорить о разгерметизации станции.