Координационный совет призвал правоохранителей разобраться, почему 15-летнему сыну Лукашенко дали автомат Калашникова

Координационный совет белорусской оппозиции призвал правоохранительные органы разобраться, почему 15-летнему сыну Александра Лукашенко дали автомат Калашникова, — сообщает Интерфакс. Как заявила член президиума Мария Колесникова, факт передачи боевого оружия несовершеннолетнему требует реакции компетентных органов. Вчера пресс-служба Александра Лукашенко опубликовала кадры 15-летнего Николая в военной экипировке с автоматом. Николай сопровождал отца, который также был с оружием в руках. Видео было распространено одновременно с очередной масштабной акцией протеста в Минске.