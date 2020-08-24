Кремль утверждает, что не ведет переговоры с представителями белорусской оппозиции

Это было бы вмешательством во внутренние дела Белоруссии, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Москве импонируют те политики в Белоруссии, которые выступают за продолжение союзнических отношений с Россией, а программные документы оппозиции говорят об обратном. При этом Песков не высказался прямо о поддержке Александра Лукашенко, — отмечает «Коммерсантъ».