В Белоруссии освободили россиянина Михаила Дорожкина

Он был задержан на протестной акции. В российском посольстве корреспонденту РИА заявили, что не располагают официальными данными о других российских гражданах, которые могут находиться в местах временного содержания. В то же время дипломаты подчеркнули, что консульские сотрудники уточняют эту информацию.