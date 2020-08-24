Мюнхенская «Бавария» стала победителем футбольной Лиги Чемпионов, обыграв в финале французский ПСЖ

В связи с пандемией коронавируса решающие матчи Лиги чемпионов проходили в нейтральном Лиссабоне, да еще и при пустых трибунах. Так что болельщики могли поддерживать любимые команды разве что у телевизора. Сразу после финального свистка фанаты «Баварии» бросились праздновать победу любимой команды. Несмотря на позднее время, толпы людей вышли на улицы с флагами и атрибутикой мюнхенского клуба. Напомню, что для Баварии нынешний трофей стал шестым в истории клуба. Отмечали успех и футболисты. Защитник Лукас Эрнандес во время празднования надел кубок Лиги чемпионов себе на голову. А лучший бомбардир турнира Роберт Левандовски выложил фото с кубком Лиги чемпионов в собственной постели.

А вот в Париже ситуация была не такой радужной. 148 человек были задержаны за участие в беспорядках минувшим вечером. Болельщики ПСЖ наблюдали за игрой на экранах, установленных на стадионе «Парк де Пренс». По окончании игры фанаты стали жечь файеры, громить близлежащие магазины и автомобили . Беспорядки продолжились на Елисейских полях. В ответ полиция применила слезоточивый газ и дубинки.

Зато в Марселе поражение «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов вызвало дикий восторг. Любимец местных болельщиков — «Олимпик» — остался единственным клубом из Франции, который выигрывал престижный турнир.