Процесс по делу актера Михаила Ефремова отложен до следующего понедельника

Подсудимый пока не смог найти новых адвокатов.

Сегодняшние слушания продлились не более 20 минут. За это время Михаил Ефремов ответил судье Елене Абрамовой, что пока все еще ищет новых защитников. Актер добавил, что готов признать свою вину, если ему докажут, что именно он сидел за рулем той машины, которая вылетела на встречную полосу и врезалась в другой автомобиль в тот июньский вечер. Когда судья объявила перерыв на неделю, актер в сопровождении приставов покинул суд. Как и всегда, на вопросы журналистов он отвечать не стал. Кстати, сегодня же чуть ли не в первый раз к журналистам не вышли и адвокаты. Прежние защитники артиста не приехали, а представитель потерпевших Александр Добровинский не давал интервью перед началом слушаний, не вышел он к главному входу и после заседания. Зато у здания суда выступали представители двух лагерей – сторонников и противников актера. Музыкант Никита Джигурда демонстрировал прессе стопку бумаг. Он говорил, что это заключение специалистов о видеоролике с Ефремовым сразу после аварии, который попал в прессу от адвоката Добровинского.

Противоположная сторона была уверена, что актер, будучи нетрезвым, точно сидел за рулем в тот злополучный вечер.

Периодически некоторые участники обоих лагерей вступали друг с другом в перепалку.

Михаил Ефремов в пятницу отказался от услуг адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской. По его словам, он хочет найти защитников посильнее.