В Москве родители будут сами решать отправлять ли ребёнка в школу или нет

Учебные заведения при этом заработают в очном режиме.

У родителей учеников столичных школ будет возможность оставить их на дистанционном обучении, если они этого захотят. Об этом объявил руководитель департамента образования и науки мэрии Александр Молотков. По его словам, в таком случае ответственным за ребёнка нужно будет написать о своём решении классному руководителю.

В свою очередь заместитель мэра Анастасия Ракова сегодня отметила, что переводить школьников на дистанционное обучение в принудительном порядке пока не планируется. Она объяснила это тем, что сейчас ситуация с коронавирусом в Москве стабильная.

При этом, по оценке чиновников риск заражения всё равно остаётся высоким. В связи с этим школы должны будут составить расписание учеников таким образом, чтобы учащиеся разных классов не встречались друг другом. В этих целях, например, могут изменить время начала уроков и сдвинуть перемены.

В свою очередь в Роспотребнадзоре также объявили, что у входа в школу у всех детей будут измерять температуру. В ведомстве утверждают, что учащегося не пустят внутрь, если она выше 37.1