На фоне протестов в Белоруссии милиция задержала нескольких членов президиума Координационного совета оппозиции

Как утверждают в МВД, против них завели административное дело.

Речь идет о доверенном лице экс-кандидата в президента Светланы Тихановской Ольге Ковальковой и представителе стачкома Минского тракторного завода Сергее Дылевском. Их задержали на проходной МТЗ. Польский телеканал «Белсат» опубликовал видео, на котором видно, как их сажают в автозак. На странице Ковальковой в Фейсбуке говорится, что членов Координационного совета оппозиции обвинили в организации несанкционированной акции. Входящий в структуру объединенного штаба юрист Максим Знак при этом рассказал, что в совете не знают, где сейчас находятся Ковалькова и Дылевский, передает агентство ТАСС. Еще одного члена президиума Лилию Власову вызвали на допрос в белорусский Следственный комитет. На этом фоне поступают сообщения и о задержании сопредседателя стачкома производителя удобрений «Беларуськалий» Анатолия Бокана. По сведениям агентства Sputnik, он проходит по статье о нарушении правил проведения митинга.



Накануне в Минске и еще ряде городов прошел «Марш новой Беларуси»: его участники не согласны с объявленной ЦИКом победой Александра Лукашенко на выборах с результатом в 80%. МВД утверждает, что на акцию вышли 20 тысяч человек, в то время как независимые издания оценивают численность в 100 тысяч.