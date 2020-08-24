МИД Австрии подтвердил факт объявления персоной нон грата российского дипломата

МИД Австрии подчеркнул, что поведение сотрудника российского посольства противоречит Венской дипломатической конвенции. Однако министерство отказалось давать изданию Standard сведения о дате высылки и о получении протестной ноты российской стороны. Австрийское агентство APA со ссылкой на МИД, однако, сообщает, что дипломат должен покинуть Австрию до 1 сентября.

Ранее газета Kronen Zeitung сообщила о шпионской деятельность сотрудника российского посольства как причине объявления его персоной нон грата. Случай стал известен в ходе судебного процесса. Сотрудник австрийского предприятия из области высоких технологий, который был завербован россиянином, рассказал своему начальнику о шпионской деятельности. Позднее он назвал высылаемого дипломата офицером, который давал ему приказания. Сотрудник российского посольства отказался давать показания в суде, сославшись на дипломатический иммунитет.

МИД Австрии впервые объявил российского дипломата персоной нон грата. Как сообщает таблоид Kronen Zeitung это случай переполнил чашу терпения после череды дипломатических скандалов с участием России. Среди выдвигаемых упреков – кибератаки на МИД Австрии, вербовка офицера австрийской армии и убийство чеченского оппозиционера в Вене.

В Комитете Госдумы по международным делам считают высылку российского дипломата из Вены политизированным решением. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов. «Я считаю, что это совершенно неконструктивный подход. Это политизированное решение, навеянное общими антироссийскими настроениями, которые царят, к сожалению, в Европе», — сказал он. Депутат, подчеркнул, что на высылку российского дипломата из Вены последует зеркальная мера с российской стороны.

Шеф-редактор издания Инсайдер Роман Доброхотов считает высылку российского дипломата из Австрии показателем ухудшения отношений между Веной и Москвой. Он уверен, что это связано с активизацией шпионской деятельности России в Европе. Роман Доброхотов считает, что Австрия в ближайшее время предпримет еще ряд шагов, которые не понравятся России.

В последнее время о высылке российских дипломатов заявляли, в частности, Норвегия и Словакия.