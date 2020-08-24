В распоряжении редакции AutoNews.ru оказался видеоролик, на котором заснят BMW X7 со спецсигналами и надписью «ДПС»

Это самый большой и дорогой внедорожник в линейке BMW. Цены на автомобиль начинаются от 11 миллионов 800 тысяч рублей. Предположительно, автомобиль получила столичная ГИБДД – об этом свидетельствует код региона на номерных знаках и место съемки – Варшавское шоссе. AutoNews.ru отправил запрос в ГИБДД Москвы.

В начале этого года московские полицейские получили несколько седанов BMW пятой серии. В пресс-службе мэра пояснили, что эти машины предназначены для пресечения наиболее грубых нарушений, прежде всего, значительного превышения скорости. Сотрудники ДПС прошли специальную подготовку для управления этим скоростным автомобилем.