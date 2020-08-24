Власти Москвы обещают не вводить плату за въезд в город, несмотря на постоянный рост количества личных автомобилей

По данным руководителя департамента транспорта Максима Ликсутова, в московском регионе с 2010 года личных машин стало больше на два миллиона. Мэрия контролирует дорожную ситуацию, в частности, благодаря развитию альтернативных видов транспорта, внедрения платных парковок и интеллектуальной транспортной системы.
2020-08-24T13:35:06+03:00
2020-08-24T13:35:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:35, 24 августа 2020
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