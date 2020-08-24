Школьники в Москве смогут продолжить дистанционное обучение, если такое решение примут родители, — сообщил журналистам министр правительства Москвы, руководитель департамента образования Александр Молотков. В частности, его цитирует ТАСС. По словам Молоткова, ресурсы Московской электронной школы позволяют организовать обучение дома. Родителям только нужно поставить в известность классного руководителя.
2020-08-24T13:34:47+03:00
2020-08-24T13:34:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:34, 24 августа 2020
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