Школьники в Москве смогут продолжить дистанционное обучение, если такое решение примут родители, — сообщил журналистам министр правительства Москвы, руководитель департамента образования Александр Молотков. В частности, его цитирует ТАСС. По словам Молоткова, ресурсы Московской электронной школы позволяют организовать обучение дома. Родителям только нужно поставить в известность классного руководителя.