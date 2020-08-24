Лукашенко считает, что в школах не должны работать учителя, которые не поддерживают государственную идеологию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в белорусских школах не должны работать учителя, которые не поддерживают государственную идеологию. Как он выразился, «если кто-то перекинулся в другой лагерь, надо с ними разбираться». Лукашенко также потребовал жестко пресекать нападки на учителей. По его словам, учебный год нужно начинать, чего бы это ни стоило, — цитирует Лукашенко государственное агентство БелТА.