Лукашенко считает, что в школах не должны работать учителя, которые не поддерживают государственную идеологию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в белорусских школах не должны работать учителя, которые не поддерживают государственную идеологию. Как он выразился, «если кто-то перекинулся в другой лагерь, надо с ними разбираться». Лукашенко также потребовал жестко пресекать нападки на учителей. По его словам, учебный год нужно начинать, чего бы это ни стоило, — цитирует Лукашенко государственное агентство БелТА.
2020-08-24T13:34:24+03:00
2020-08-24T13:34:24+03:00
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13:34, 24 августа 2020
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