Белорусская оппозиция сообщает о задержании сопредседателя стачкома «Беларуськалия» Анатолия Бокана

В телеграм-канале стачкома предприятия уточняется, что Бокан задержан за организацию и участие в несанкционированных акциях.

Сегодня же польский телеканал «Белсат» сообщил о задержании Сергея Дылевского – представителя стачкома Минского тракторного завода. Он входит в президиум Координационного совета оппозиции, так же, как и другая задержанная – Ольга Ковалькова. Обоих обвинили в организации несанкционированного массового мероприятия. По предварительным данным, на них составлены административные протоколы.