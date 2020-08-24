Австрия высылает российского дипломата

Его поведение противоречит венской конвенции о дипломатических отношениях, — заявляет австрийский МИД. В посольстве России заявили РИА, что возмущены решением австрийских властей и называют его безосновательным. Москва обещает ответить зеркально.

По данным австрийских СМИ, сотрудник российского посольства много лет занимался промышленным шпионажем в высокотехнологичной компании. По делу были расследование и суд, однако, россиянин сослался на свой дипломатический иммунитет и отказался давать показания, — сообщает газета «Кронен цайтунг».