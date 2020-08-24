Власти Германии формально не приглашали на лечение Навального, но помогли обеспечить его доставку в Берлин

Власти Германии формально не приглашали на лечение российского оппозиционера Алексея Навального, но помогли обеспечить его доставку в Берлин, — сообщил официальный представитель правительства Штеффен Зайберт. По его словам, необходимо дождаться результатов обследования Навального в берлинской клинике Шарите и диагноза врачей.