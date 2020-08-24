В Кремле посоветовали проверить достоверность информации о слежке за Навальным в спецслужбах

В Кремле посоветовали проверить достоверность информации о слежке за Алексеем Навальным в спецслужбах. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Во-первых, я не знаю, насколько достоверны эти данные, которые публикуются со ссылкой на источники, это всегда делает достоверность информации частичной. Второе – я в данном случае могу только переадресовать в специальные службы. Конечно же, какие-то оперативно-розыскные мероприятия в отношении каких-то лиц не могут и не должны согласовываться ни с какими ведомствами, тем более с администрацией президента. Это прерогатива специальных служб. Проверить достоверность этой информации можно только у них», — сказал он.

По утверждению газеты «Московский комсомолец», силовики вели слежку за Алексеем Навальным во время его поездки по Сибири незадолго до госпитализации политика. Все действия силовиков в статье связываются с отработкой версии о возможном отравлении Алексея Навального.