В Кремле и в МИДе обещают ответить Австрии зеркально за высылку российского дипломата

Имя его не называется. По данным австрийской прессы, дипломат должен покинуть страну до 1 сентября. Утверждается, что он несколько лет сотрудничал с гражданином Австрии, работавшим в экономической сфере и шпионившим в пользу России.
2020-08-24T13:06:54+03:00
2020-08-24T13:06:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:06, 24 августа 2020
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