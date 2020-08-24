Воду в отдаленные территории Архангельска будут выдавать по талонам

За кубометр подвезенной им воды жители будут платить 353 рубля.

Жителям архангельских окраин питьевую воду с сегодняшнего дня будут отпускать по талонам. Об этом сообщили в администрации областного центра. Решение касается жителей ряда отдаленных поселков, где нет водопровода. До сих пор воду жителям привозили цистернами, причем бесплатно. Теперь же коммунальное предприятие, которое занималось этим полтора года, добилось тарификации услуги. Кубометр привозной воды обойдется жителям окраин в 353 рубля. Соответствующее постановление выпустило агентство по тарифам и ценам архангельской области.

При этом, чтобы получить , нужно сначала приобрести талоны, которые продаются в единственном офисе предприятия в Архангельске. Один талон дает право на получение 20 литров воды, учет будут вести водители цистерн.

В августе в Архангельске проводились гидравлические испытания на водопроводе – в итоге на сетях выявили более 60 дефектов. Ранее сообщалось, что на модернизацию городского водопровода был выделен 1 млрд. рублей.