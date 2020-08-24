Департамент образования: школьники смогут продолжить дистанционное обучение, если родители примут такое решение

Департамент образования Москвы сообщил, что школьники смогут продолжить дистанционное обучение, если родители примут такое решение. Руководитель ведомства Александр Молотков сказал сегодня, что ресурсы Московской электронной школы позволяют организовать обучение дома. Родителям нужно, в таком случае, написать заявление классному руководителю. В свою очередь заммэра Анастасия Ракова сказала, что в целом школы Москвы пока не планируют переводить на дистанционное обучение из-за коронавируса. Занятия начнутся 1 сентября очно.