Путин, как утверждают в Кремле, не участвовал ни в каких переговорах по поводу перевозки Навального на лечение в ФРГ

Владимир Путин, как утверждают в Кремле, не участвовал ни в каких переговорах по поводу перевозки Алексея Навального на лечение в Германию. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это было решение врачей. При этом все было сделано очень быстро, все формальности, связанные с вылетом, были решены оперативно. Напомню. политик Алексей Навальный был госпитализирован в омскую больницу после того, как ему стало плохо на борту самолета, совершавшего рейс из Томска в Москву. Соратники уверены, что политика отравили. Немецкие медики никаких заявлений пока не делали.

Заместитель главного врача больницы в Омске Анатолий Калиниченко утверждает, что ему поступали угрозы.

Главврач больницы Александр Мураховский сегодня пообещал поощрить врачей и медсестер, которые лечили Алексея Навального. О каком конкретно поощрении идет речь – он не уточнил.