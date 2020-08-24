Белорусская оппозиция сообщает о задержании сопредседателя стачкома ОАО «Беларуськалий» Анатолия Бокана

Сопредседатель стачечного комитета ОАО «Беларуськалий» находится в Солигорском РОВД, его статус пока неизвестен. Об этом сообщил ТАСС в понедельник пресс-секретарь стачкома Глеб Сандрас. «Пока известно, что его задержали на три часа. Возможно, для разъяснительной беседы», — сказал пресс-секретарь.

Также в Белоруссии задержали двух членов Координационного совета оппозиции. Ранее в отношении этого органа завели уголовное дело.

Столичный ОМОН задержал членов президиума координационного совета Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского. Как сообщает польский телеканал «Белсат» это произошло у проходной Минского тракторного завода.

Официально причину задержания в белорусской милиции еще не объявили. Тем временем «Интерфакс» со ссылкой на координационный совет оппозиции передаёт, что Ковалькову и Дылевского обвинили в попытке организовать на заводе незаконный митинг. Собеседник агентства отметил, что речь идёт об административном процессе, и, скорее всего, задержанным грозит штраф.

При этом, на прошлой неделе следственные органы Белоруссии завели против КС уголовное дело. Как утверждал генеральный прокурор республики Александр Конюк, деятельность оппозиционного совета направлена на захват государственной власти и на причинение вреда национальной безопасности. По закону, политикам грозит до пяти лет лишения свободы.

Белорусские оппозиционеры сформировали координационный совет в прошлый понедельник. Всего в него вошли 70 человек. Его члены утверждают, что новый орган нуден для обеспечения мирной передачи власти в республике.