В Кремле не намерены высказывать позицию по поводу насилия со стороны силовиков в отношении протестующих в Белоруссии

В Кремле подчеркнули, что не намерены высказывать позицию по поводу массовых случаев насилия со стороны силовиков в отношении протестующих в Белоруссии. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Это внутреннее дело Белоруссии, это дело руководства Белоруссии, мы не будем вмешиваться», — сказал он.

Д.Песков также отказался комментировать вопрос, считают ли в Кремле появление действующего президента Александра Лукашенко с оружием адекватной реакцией на протесты в Белоруссии.

«Я не будут отвечать на ваш вопрос», — заявил он.

Ранее близкий к пресс-службе главы Белоруссии телеграм-канал «Пул первого» опубликовал видео, как Александр Лукашенко выходит из вертолета в бронежилете, в руках он держит оружие, похожее на автомат. В телеграм-каналах предполагают, что молодой человек в военном обмундировании и с автоматом в руке, идущий рядом с Лукашенко, — это его несовершеннолетний сын Николай.