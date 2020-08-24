Мария Колесникова заявила, что угрозы и кадры Лукашенко с оружием не пугают протестующих

Член президиума Координационного совета Беларуси, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова заявила, что угрозы и кадры, на которых действующий президент Александр Лукашенко появляется с оружием, не пугают протестующих. Об этом она сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Единственный человек, который бегает с оружием и угрозами в Белоруссии – это как раз сейчас Лукашенко. Как вы видели, вчера вышло несколько сотен тысяч людей, они были абсолютно мирные и спокойные. Мы в недоумении. Если это попытка напугать, то она абсолютно не удалась, потому что кроме мемов и демотиваторов никакой другой реакции у людей не появляется. Конечно, стыдно, что президент страны, которая находится в Европе, таким образом себя ведет», — сказала она.

М.Колесникова подчеркнула, что в Координационный совет Белоруссии, несмотря на угрозы, продолжают вступать несогласные с результатами президентских выборов.

«На нас оказывается очень большое психологическое давление, некоторые члены Координационного совета, возможно, чего-то испугались и решили выйти, но как раз в тот день, когда было сделано заявление, что будут уголовные дела на нас, в ту ночь к нам поступило 450 новых заявок. Это как раз говорит о том, что все эти угрозы и запугивания нас не просто не останавливают, они нас еще больше мотивируют и объединяют», — заключила она.

Ранее близкий к пресс-службе главы государства телеграм-канал «Пул первого» опубликовал видео, как президент Александр Лукашенко выходит из вертолета в бронежилете, в руках он держит оружие, похожее на автомат. В телеграм-каналах предполагают, что молодой человек в военном обмундировании и с автоматом в руке, идущий рядом с Лукашенко, — это его несовершеннолетний сын Николай.