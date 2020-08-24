СМИ: В Китае начали вакцинировать от коронавируса сотрудников отраслей, работа в которых связана с повышенным риском

Правительство Китая, по данным британской газеты The Guardian, уже начало вакцинировать от коронавируса сотрудников тех отраслей, работа в которых связана с повышенным риском. Пока неясно, о какой вакцине идет речь. В начале лета власти Китая обратились с призывом к добровольцам испытать на себе два вида вакцин.

В Италии и на Кубе начнут тестировать вакцину от коронавируса. Испытания проведут на добровольцах. В римском госпитале Спалландзани начнутся испытания вакцины на людях. В министерстве здравоохранения Италии заявили, что все проверки завершат до конца года. В стране умерли свыше 35 тысяч человек с подтвержденным диагнозом коронавирус. Общенациональный карантин в Италии продлился около двух месяцев, с марта по май.

Куба также планирует начать первый этап клинических испытаний собственной вакцины от коронавируса. Исследования по разработке препарата ведёт Институт Финли. Вакцину под названием Soberana 01 введут добровольцам в возрасте от 19 до 80 лет. Полностью завершить тестирование планируют в январе следующего года. Президент Кубы Мигель Диас-Канель отметил, что его стране необходимо создать свой препарат от коронавируса.

Большинство ограничений в мире уже сняли, однако в общественных местах практически везде требуется носить маску и соблюдать социальную дистанцию.