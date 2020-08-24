Их посадили в автозак и увезли. В ГУВД сказали Интерфаксу, что речь идет об административном, а не уголовном правонарушении. По некоторым данным, Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского обвиняют в попытке организовать неразрешенный митинг на заводе.
Отметим, что Сергей Дылевский является представителем стачкома Минского тракторного завода.
На проходной Минского тракторного завода задержаны два члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции
Их посадили в автозак и увезли. В ГУВД сказали Интерфаксу, что речь идет об административном, а не уголовном правонарушении. По некоторым данным, Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского обвиняют в попытке организовать неразрешенный митинг на заводе.