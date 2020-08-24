На проходной Минского тракторного завода задержаны два члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции

Их посадили в автозак и увезли. В ГУВД сказали Интерфаксу, что речь идет об административном, а не уголовном правонарушении. По некоторым данным, Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского обвиняют в попытке организовать неразрешенный митинг на заводе.

Отметим, что Сергей Дылевский является представителем стачкома Минского тракторного завода.