Реаниматолог НИИ им.Бурденко опроверг информацию о запрете главврача на вылет в Омск для лечения Навального

Врач-реаниматолог НИИ нейрохирургии им.Бурденко Александр Полупан опроверг информацию о запрете главного врача на вылет в Омск на прошлой неделе для лечения Навального. Об этом врач сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Сразу бы хотелось опровергнуть слова Чичваркина, ситуация развивалась не так, как он описал в своем посте. Действительно мне днем позвонил Леонид Волков и попросил вылететь в Омск для оказания помощи в лечении и организации транспортировки. Был борт действительно, который стоял во Внуково, но при согласовании с директором института, было принято решение, что я полечу в Омск в качестве официальной командировки обычным рейсовым самолетом. И этим же вечером я и еще одна моя коллега, анестезиолог, вылетели в Омск. Так что, то что был запрет – это некоторая дезинформация», — сказал он.

Врач добавил, что пока сложно говорить о диагнозе Алексея Навального.

«Первоначальным диагнозом было отравление, но для того чтобы выставить это в качестве официального диагноза, необходимо подтверждение химико-токсикологической экспертизой. Все анализы, которые были отправлены в московские лаборатории и Санкт-Петербург на подозреваемые агенты, которые могли вызвать такое состояние, пришли отрицательные. Об окончательном диагнозе на данный момент говорить сложно. Версию отравления исключить нельзя, но она пока что ничем не подтверждена, поэтому разрабатывались разные диагнозы», — заключил он.

Ранее бизнесмен Евгений Чичваркин писал, о том, что после известия об отравлении Алексея Навального нашел врача из НИИ им.Бурденко, который был готов ехать в Омск для оказания помощи в лечении политика. Однако, по информации Е.Чичваркина, главный врач клиники запретил реаниматологу лететь в Омск, сославшись на звонок министра здравоохранения Михаила Мурашко.

В субботу основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального доставили специальным самолетом из Омска в Берлин в клинику Charite. Врачи берлинской клиники готовят заявление о текущем состоянии Алексея Навального.