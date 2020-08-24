Бизнесмен Зимин, оплативший транспортировку Навального в Берлин, заявил о необходимости поддерживать деятельность ФБК

Глава частного филантропического фонда Zimin Foundation Борис Зимин, оплативший транспортировку Алексея Навального в берлинскую клинику, заявил о необходимости поддерживать деятельность Фонда борьбы с коррупцией. Об этом бизнесмен сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я оказался рядом и оплатил счет компании, которая оказывает услуги по медицинской транспортировке, но деталей, как это было устроено, я не знаю. <...> Я считаю, что это нужно, что Алексей выражает и защищает мои интересы, это очень важная деятельность, и я готов и рад финансировать. Я это делаю с самого начала, появление Фонда борьбы с коррупцией связано, в том числе с тем, что мне хотелось участвовать в финансировании этой деятельности наиболее прозрачно», — сказал он.

Б.Зимин подчеркнул, что он один из многих тысяч людей, которые поддерживают деятельность Фонда борьбы с коррупцией.

«Я один из многих тысяч, кто поддерживает Навального, я никогда не пытался там управлять чем-то и диктовать. В случае с ФБК и с Навальным, все кристально ясно, кто поддерживает, можно проследить каждую фамилию. Я, может быть, немного выделяюсь тем, что мой чек выше, чем средний, но принципиально я не выделяюсь, и всегда это делал абсолютно открыто», — заключил он.

Утром 22 августа основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального доставили специальным самолетом из Омска в Берлин в клинику Charite. Врачи берлинской клиники готовят заявление о текущем состоянии политика.

В четверг 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в Омске. А.Навальный был госпитализирован, он находился в состоянии комы, его подключили к аппарату ИВЛ. Соратники политика считают, что его отравили.