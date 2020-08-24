Поправки в закон об ОСАГО вступили с сегодняшнего дня в силу

Теперь аккуратным водителям страховые компании могут снижать стоимость полиса.

Новый закон позволяет автостраховщикам учитывать степень агрессивности вождения, а также соблюдение водителями правил дорожного движения. При грубых нарушениях, а это проезд на красный свет, вождение в нетрезвом виде и серьезное превышение скорости, к автовладельцу будет применяться повышенный тариф.

В целом же стоимость страховки складывается из ряда коэффициентов и базовой ставки. Последняя, кстати, тоже расширится и будет находиться в диапазоне от 2,5 до 5,5 тысяч рублей.

Между тем, в «Российском союзе автостраховщиков» отмечают, что новые тарифы могут привести к повешенной конкуренции за безаварийных водителей. Это, в свою очередь, повлечет за собой еще большее снижение цены на ОСАГО.

Новые тарифные факторы страховые компании будут обязаны опубликовать на своих сайтах.