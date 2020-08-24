Австрия впервые собирается выслать из страны российского дипломата

Австрийский таблоид Kronen Zeitung сообщает о том, что министерство иностранных дел страны объявило представителя российской дипмиссии персоной нон грата. Он должен покинуть Австрию до 1 сентября. По сообщению газеты, речь идет о промежуточном результате шпионского скандала, который в Австрии расценивается как довольно тяжкий случай.

Российский дипломат в течение многих лет занимался экономическим шпионажем в одном из высоко-технологических предприятий, пишет таблоид. История всплыла после явки с повинной гражданина Австрии, который признался главе своей фирмы в шпионской деятельности на ее территории. В результате началось расследование и уголовный процесс. Сотрудник называл российского дипломата своим «главным офицером». Россиянин ссылался на дипломатический иммунитет и отказывался давать любые показания.

Австрия долгое время не применяла инструмент высылки послов России из страны, не присоединившись к скоординированной акции нескольких стран после отравления Скрипалей. Однако последние события переполнили чашу терпения, пишет таблоид. Он перечисляет кибератаку российских хакеров на МИД Австрии, процесс о шпионаже австрийского офицера в пользу России, а также недавнее убийство в Вене чеченского оппозиционера.

Представительница МИД Австрии и российское посольство подтвердили агентству ТАСС сведения газеты.