Процесс по делу Михаила Ефремова отложен до 31-го августа

Это срок, до которого актер должен найти нового адвоката, в противном случае ему назначат государственного защитника. Сегодня в Пресненском суде Ефремов сказал, что пока адвоката не нашел. Он сообщил, что будет настаивать на биологической экспертизе по его делу. Ефремов утверждает, что в момент ДТП был на пассажирском сиденье.