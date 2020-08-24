Процесс по делу Михаила Ефремова отложен до 31-го августа

Это срок, до которого актер должен найти нового адвоката, в противном случае ему назначат государственного защитника. Сегодня в Пресненском суде Ефремов сказал, что пока адвоката не нашел. Он сообщил, что будет настаивать на биологической экспертизе по его делу. Ефремов утверждает, что в момент ДТП был на пассажирском сиденье.
2020-08-24T11:34:50+03:00
2020-08-24T11:34:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:34, 24 августа 2020
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