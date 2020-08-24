Ликсутов утверждает, что отменены более 30 тысяч штрафов водителям за ошибки в пропусках в период ограничительных мер

Глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов утверждает, что отменены более 30-ти тысяч штрафов водителям за ошибки в пропусках в период ограничительных мер из-за пандемии. В интервью агентству РИА Новости он сказал, что все обращения рассматриваются в индивидуальном порядке. Ликсутов отмечает, что никакой цели собрать как можно больше штрафов у властей никогда не было.