Ликсутов утверждает, что отменены более 30 тысяч штрафов водителям за ошибки в пропусках в период ограничительных мер

Глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов утверждает, что отменены более 30-ти тысяч штрафов водителям за ошибки в пропусках в период ограничительных мер из-за пандемии. В интервью агентству РИА Новости он сказал, что все обращения рассматриваются в индивидуальном порядке. Ликсутов отмечает, что никакой цели собрать как можно больше штрафов у властей никогда не было.
2020-08-24T11:34:34+03:00
2020-08-24T11:34:34+03:00
https://echo.msk.ru/news/2697685-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:34, 24 августа 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Валерий Бельский, помощник Лукашенко: Изолятор — не пятизвёздочный отель, а Белоруссия — не Норвегия Но поди в круговерти столкновений разберись, где мирный протестующий, а где злоумышленник, что у него в кармане — томик Евангелия или заточка. Иных послушать, так на «Пушкинской» были сплошь невиновные. Но давайте друг другу честно скажем, что подавляющую часть задержали по закону…