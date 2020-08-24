Министерство природы поддержало идею создания охраняемой природной территории на горе Куштау в Башкирии

Глава региона Радий Хабиров направил в Министерство природы обращение с просьбой о создании на Куштау особо охраняемой природной территории регионального значения.

Между тем, как говорят в самом природоохранном ведомстве, ранее аналогичные предложения направлялись со стороны министерства в адрес региональных властей. Тогда речь шла также о включении в список гор Тратау и Юрактау. Более того, в будущем эти территории могут быть включены в список особо охраняемых природных зон федерального значения.

В последнее время общественный резонанс получила ситуация с разработкой Башкирской Содовой кампанией горы Куштау. Она получила разрешение на добычу известняка, однако местные эко активисты стали выступать против. По их мнению, эти работы приведут к полному уничтожению уникального холма. После этого и власти региона, и руководство предприятия признали проблему и приостановили работы.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров в интервью «Эху Москвы» говорил о готовности выкупить контрольный пакет у БСК, приостановить разработку и спасти Куштау.