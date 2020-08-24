Посольство России в Австрии называет безосновательным решение Вены выслать российского дипломата

В заявлении, которое распространило агентство ТАСС, говорится, что зеркальная реакция Москвы не заставит себя ждать. Ранее в австрийском МИДе подчеркнули, что действия россиянина противоречат Венской конвенции о дипломатических отношениях. Некоторые подробности приводит местное издание Kronen Zeitung. По его данным, российский дипломат подозревается в промышленном шпионаже. Он должен покинуть страну до 1-го сентября.
2020-08-24T11:31:35+03:00
2020-08-24T11:31:35+03:00
https://echo.msk.ru/news/2697679-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:31, 24 августа 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Валерий Бельский, помощник Лукашенко: Изолятор — не пятизвёздочный отель, а Белоруссия — не Норвегия Но поди в круговерти столкновений разберись, где мирный протестующий, а где злоумышленник, что у него в кармане — томик Евангелия или заточка. Иных послушать, так на «Пушкинской» были сплошь невиновные. Но давайте друг другу честно скажем, что подавляющую часть задержали по закону…