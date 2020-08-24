Посольство России в Австрии называет безосновательным решение Вены выслать российского дипломата

В заявлении, которое распространило агентство ТАСС, говорится, что зеркальная реакция Москвы не заставит себя ждать. Ранее в австрийском МИДе подчеркнули, что действия россиянина противоречат Венской конвенции о дипломатических отношениях. Некоторые подробности приводит местное издание Kronen Zeitung. По его данным, российский дипломат подозревается в промышленном шпионаже. Он должен покинуть страну до 1-го сентября.