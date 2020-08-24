В Париже футбольные фанаты устроили беспорядки после поражения ПСЖ в Лиге чемпионов

Полиция применила против болельщиков слезоточивый газ.

По меньшей мере 148 человек задержаны за участие в беспорядках, устроенных футбольными болельщиками минувшим вечером в Париже, сообщает префектура полиции французской столицы.

Волнения начались после того, как в Лиссабоне завершился финал Лиги чемпионов, в котором французский ПСЖ проиграл немецкой «Баварии» со счетом 0:1. Болельщики парижского клуба наблюдали за игрой на экранах, установленных на местном стадионе «Парк де Пренс». По окончании игры фанаты стали жечь файеры, громить близлежащие магазины и автомобили . Беспорядки продолжились на Елисейских полях. В ответ полиция применила слезоточивый газ и дубинки. Ранее сообщалось, что болельщики другого французского клуба — «Марселя» — отпраздновали поражение «ПСЖ» фейерверками.

«Бавария» выиграла Кубок чемпионов в 6-й раз в истории. Для «ПСЖ» это был первый финал турнира.