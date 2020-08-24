Пресненский суд Москвы вернулся сегодня к делу Михаила Ефремова

Судья Елена Абрамова ранее дала актеру срок до понедельника определиться с новыми адвокатами.

С пятницы Михаил Ефремов так и не успел найти себе новых защитников. По этой причине судья Абрамова дала ему срок до следующего понедельника, иначе его интересы будет представлять адвокат по назначению. Сам Ефремов сказал в суде, что готов и признать вину, но только если ему покажут видео, где он в нетрезвом виде сидит за рулём. После чего покинул суд, молча и в сопровождении приставов.

Но под ободряющие крики своих сторонников. Их сегодня здесь тоже дежурит несколько человек. Как и сторонников потерпевшей стороны. Критики артиста говорят, что его звездный статус не должен стать смягчающим обстоятельствам. Чуть позже к суду приехал музыкант Никита Джигурда. Размахивая стопкой бумаг он сказал журналистам, что получил свидетельства фальсификации видеоролика, снятого непосредственно после аварии на Садовом кольце. Тел самого ролика, что адвокат потерпевших Александр Добровинский передал журналистам. Сторонники артиста заметили, что этот ролик не приобщили к делу.

Михаилу Ефремову может грозить до 12 лет лишения свободы