Австрия решила выслать российского дипломата из страны

По данным местной прессы, его заподозрили в промышленном шпионаже.

Подробности высылки российского дипломата в австрийском МИДе комментировать не стали. Там лишь ограничились подтверждением этих сведений и указали, что речь идет о нарушении Венской конвенции о дипломатических сношениях, передает агентство ТАСС. Австрийская газета «Кронен цайтунг» отмечает: объявление российского дипломата персоной нон грата со стороны Вены происходит впервые. Как утверждается, его подозревают в сборе информации на одном из высокотехнологичных предприятий страны и общался с его сотрудником-австрийцем. Тот, в свою очередь, сам сообщил руководству о факте шпионажа и назвал российского дипломата своим куратором, говорится в публикации. Сам россиянин якобы от показаний отказался и сослался на дипломатический иммунитет. Теперь же, по данным издания, он должен покинуть Австрию до 1 сентября.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал новый дипломатический скандал «недоразумением», передает агентство РИА Новости.