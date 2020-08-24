Оперштаб по борьбе с коронавирусом отрицает, что приняты новые решения об открытии международного авиасообщения

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом отрицает, что приняты новые решения об открытии международного авиасообщения с зарубежными странами. Ранее об этом написали некоторые издания, утверждая, что вскоре можно будет отправиться во Францию, Венгрию, а также на Мальту и Кипр.