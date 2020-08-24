Чехия на заседании правительства обсудит медицинскую помощь пострадавшим в ходе протестов в Белоруссии

На поддержку раненых Прага может потратить до 20 млн крон – это около 900 тысяч долларов. По словам главы чешского МИДа, правительство может распространить программу на сотни пострадавших от действий силовиков белорусов. Не исключается, что они получат возможность лечиться в чешских больницах. Другие чиновники предложили пойти еще дальше: первый вице-премьер Ян Гамачек считает, что в страну, охваченную протестами, необходимо направить чешских врачей. Радио Прага отмечает, что Чехия воспринимает Белоруссию как соседнюю страну, несмотря на то, что между ними расположена Польша.

Официальный Минск, тем временем, ранее утверждал, что протестами управляют из Чехии – это вызвало негативную реакцию Праги. В МИД республики даже был вызван белорусский посол. Чехия, в свою очередь, выражала обеспокоенность ситуацией в Минске по итогам президентских выборов и призывала начать диалог с оппозицией и прекратить насилие.

Белорусский Следственный комитет сообщал, что с жалобами на побои при задержаниях в первые дни протестов обратились свыше 700 человек.