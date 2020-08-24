В ФБК заявили, что видели постоянную слежку за Навальным и его командой

В Фонде борьбы с коррупцией заявили, что видели постоянную слежку за Алексеем Навальным и его командой. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» сотрудник отдела расследований ФБК Георгий Албуров.

«Мы естественно все это видели, мы видели эти многочисленные машины, которые за нами катаются, люди с борсеточками, которые за нами ходят и держат камеры как-то очень смешно, чтобы было не очень заметно, что они снимают, с их точки зрения. По факту это незаконная оперативно-розыскная деятельность. У нас нет преступников и нет людей, которые находятся в федеральном розыске. Тем не менее, они тратят грандиозные ресурсы, чтобы за нами следить», — сказал он.

По утверждению газеты «Московский комсомолец», силовики вели слежку за Алексеем Навальным во время его поездки по Сибири незадолго до госпитализации политика. Все действия силовиков в статье связываются с отработкой версии о возможном отравлении Алексея Навального.

В субботу политика доставили специальным самолетом из Омска в Берлин в клинику Charite. Врачи берлинской клиники готовят заявление о текущем состоянии Алексея Навального.