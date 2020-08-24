В центре Дамаска удалось восстановить энергоснабжение после взрыва на газопроводе

Об этом сообщил местному телевидению министр нефти Сирии Али Ганем.

«Подачу электроэнергии возобновили в центре Дамаска, в остальных районах восстановим постепенно», — сообщил министр. Добавив, что специалистам уже удалось устранить неполадки на всех электростанциях республики, каждая из них готова к работе. По его оценкам, в ближайшие часы удастся возобновить подачу электроэнергии на территории всей страны. Позднее эту информацию подтвердил и министр электроэнергетики Сирии Мухаммед Зухер Харбутли.

Взрыв на газопроводе на юге республики произошел рано утром. Пожарным удалось ликвидировать возгорание. Однако в результате ЧП из строя вышли три электростанции, после чего вся территория Сирия была обесточена — сообщило ранее агентство САНА.

В Министерстве нефти Сирии не исключают, что взрыв на газопроводе на юге страны мог быть террористическим актом.