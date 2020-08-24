Врачи, которые лечили в Омске политика Алексея Навального, получат за свою работу поощрение, сообщил главный врач больницы.

Александр Мураховский рассказал, что те два дня, которые политик находился на лечении, в больнице была нервозная обстановка, много людей и раздавались крики по ночам. Поэтому он посчитал важным отметить не только врачей, но и медсестер, которые принимали участие в лечении Навального. Мураховский при этом не уточнил, будут ли это денежные выплаты, отметив лишь, что «всех учтут». Мураховский также добавил, что врачи делали все возможное, чтобы оказать быструю и квалифицированную помощь пациенту. В каждом консилиуме принимали участие не менее 10 специалистов разных медицинских учреждений. Отдельно главврач омской больницы отметил, что все решения специалисты принимали самостоятельно, никакого давления извне на них не оказывалось.

Кроме того, заверил Мураховский, немецкие специалисты будут информировать омских врачей о здоровье политика. Сейчас же они оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

Сегодня, как ожидается, немецкие специалисты из клиники Шаритэ в Берлине озвучат свои результаты обследования политика.