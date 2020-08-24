В Триполи, а также в других ливийских городах прошли протесты против ухудшения условий жизни

Участники митингов осудили действия правительства национального согласия. Они держали плакаты с надписями «До здравствует Ливия», «Нет коррупции». В Триполи группа молодых людей пыталась перелезть через забор правительственных учреждений. Силовики стреляли в воздух. По свидетельству корреспондента в ТАСС, обстановка в ливийской столице остается напряженной.