В нескольких районах Крыма начали ограничивать подачу воды

Полуостров столкнулся с ее дефицитом из-за обмеления нескольких водохранилищ.

От дефицита воды пострадают 40 населенных пунктов Симферопольского и Бахчисарайского районов, в том числе и сам Симферополь. Запасы некоторых водохранилищ, которые их питают, упали ниже 20%. Все из-за отсутствия осадков: глава Крыма Сергей Аксенов утверждал, что этот год – самый засушливый для полуострова за 150 лет. Из-за этого подача воды будет проходить по определенному графику. В Симферополе, к примеру, не будет горячей воды, но и холодную в двух районах республики начнут подавать только в определенные часы. Наиболее жесткий режим вступит в силу с 7 сентября. В ряде городов и поселков воду будут подавать только два-три часа утром и примерно столько же времени – вечером. Туристические районы это, правда, не затронет. Власти не исключают, что из-за ограничений увеличится число аварий на водопроводах. А в Крымской академии наук опасаются, что перебои в водоснабжении продлятся до весны следующего года – в случае, если количество осадков резко не увеличится, передает агентство ТАСС.

В 2014 году после присоединения Крыма к России Украина перекрыла водоснабжение полуострова из Херсонской области. Оттуда поступало до 90% воды. Теперь республика питается из местных источников.