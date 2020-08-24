Счетная палата признала неудовлетворительной деятельность Федерального агентства по управлению госимуществом

По итогам проверки были выявлены многочисленные нарушения. Как отмечается на сайте Счетной палаты, показатели отчетности ведомства за прошлый год искажены более чем на 1 миллиард рублей. Алексей Кудрин ранее говорил, что российские министерства и ведомства допустили нарушений при использовании около 50-ти миллиардов рублей, выделенных из бюджета.