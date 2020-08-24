Муниципальный депутат Яшин направит запрос в ФСБ из-за статьи о слежке за Навальным

Муниципальный депутат Илья Яшин направит депутатский запрос в ФСБ из-за статьи о слежке за Алексеем Навальным. Об этом депутат сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я остался под большим впечатлением от публикации газете «Московский комсомолец», журналисты которой сами признают, что вся публикация построена на данных, которые им предоставили источники в силовых структурах. Это было масштабное саморазоблачение о том, что оппозиционный лидер находится под тотальным контролем со стороны спецслужб. Сотрудники спецслужб в курсе, какими картами он оплачивает свои покупки, в каких магазинах он их делает, на каких машинах передвигается, с кем общается. По сути, речь идет о незаконном политическом сыске. Такие разоблачения должны приводить к большому уголовному разбирательству», — сказал он.

И.Яшин подчеркнул, что в понедельник направит депутатский запрос на имя директора ФСБ с требованием подтвердить или опровергнуть информацию о слежке за Алексеем Навальным. Муниципальный депутат также добавил, что планирует обратиться к депутатам всех уровней с призывом направлять в ФСБ запросы по этому поводу.

«Если запросов будут сотни или хотя бы десятки, тогда мы как-то сможем вынудить спецслужбы реагировать», — заключил он.

По утверждению газеты «Московский комсомолец», силовики вели слежку за Алексеем Навальным во время его поездки по Сибири незадолго до госпитализации политика. Все действия силовиков в статье связываются с отработкой версии о возможном отравлении Алексея Навального.

В субботу политика доставили специальным самолетом из Омска в Берлин в клинику Charite.