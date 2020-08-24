Мюнхенская «Бавария» стала победителем футбольной Лиги Чемпионов, обыграв в финале французский ПСЖ

Финал на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне оправдал ожидания болельщиков. Играли команды очень высокого уровня и примерно равные по силам. Скорости были запредельными, самоотдача игроков – тоже. И Бавария, и ПСЖ сделали акцент на атаку, благо мастеров экстра-класса у соперников было предостаточно. Вот только голов, вопреки прогнозам, оказалось в итоге маловато. Исход встречи решил точный удар головой полузащитника мюнхенцев Кингсли Комана – по иронии судьбы француза, который начинал свою карьеру как раз в Париже. Бавария победила 1-0 и в шестой раз в истории выиграла Лигу чемпионов. Кроме того, немецкий клуб продлил свою фантастическую победную серию – Бавария выиграла уже 21 матч подряд в официальных встречах. Ранее в нынешнем сезоне мюнхенцы стали Чемпионами Бундеслиги и выиграли Кубок Германии.

В матче за Суперкубок УЕФА Бавария сыграет с победителем Лиги Европы – испанской Севильей. Встреча пройдет в Будапеште в конце сентября.