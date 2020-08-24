На съезде Республиканской партии США Трамп должен быть официально выдвинут в качестве кандидата на пост президента

На съезде Республиканской партии США Дональд Трамп должен быть официально выдвинут в качестве кандидата на пост президента. У него появились новые неожиданные союзники, — заявил один из советников предвыборной кампании Трампа Джейсон Миллер. Как ожидается, действующий президент выступит с короткой речью перед делегатами.