Врачи и медсестры, лечившие политика Алексея Навального в омской больнице, получат поощрения

Это пообещал главный врач клиники Александр Мураховский. По его словам, в больнице была нервозная обстановка. Как он выразился, «толпы людей и крики по ночам».

Омские врачи исходили из того, что Алексей Навальный был отравлен, пока не получили подтверждения обратному. Об этом сказал на пресс-конференции замглавврача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко: «Диагноз отравление — он был одним из первых. Он был у скорой помощи, поэтому пациента и доставили в токсикологическое отделение. И если бы мы нашли какое-то отравление, чем-то подтвержденное, для нас это было бы намного проще: понятный диагноз, понятно состояние, и достаточно известное лечение. И диагноз этот у нас оставался до конца дня, пока уже, если не ошибаюсь, часов в 12, мы получили окончательный ответ от двух лабораторий — томской, московской — о том, что химико-токсикологических веществ, которые можно было бы расценить, как яды или как продукты действия ядов, не выявлено». По словам Анатолия Калиниченко, задержка в транспортировке политика была вызвана необходимостью убедиться в квалификации немецких врачей.