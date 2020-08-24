Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден утверждает, что готов победить на выборах, не выходя из дома

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден утверждает, что готов победить на выборах, не выходя из дома. В интервью телекомпании АВС он сказал, что в условиях пандемии не стоит проводить предвыборные митинги. Байден упрекнул Дональда Трампа, который, несмотря на рекомендации специалистов, путешествует по стране, а люди, которые приходят к нему на встречи, не надевают маски и заражаются коронавирусом.
2020-08-24T08:33:26+03:00
2020-08-24T08:33:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:33, 24 августа 2020
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