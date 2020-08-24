Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден утверждает, что готов победить на выборах, не выходя из дома

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден утверждает, что готов победить на выборах, не выходя из дома. В интервью телекомпании АВС он сказал, что в условиях пандемии не стоит проводить предвыборные митинги. Байден упрекнул Дональда Трампа, который, несмотря на рекомендации специалистов, путешествует по стране, а люди, которые приходят к нему на встречи, не надевают маски и заражаются коронавирусом.